Друг исполнителя теракта в Манчестере рассказал о влиянии на него радикалов

Друг предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере, рэпер под псевдонимом Гико рассказал, что Салман Абеди попал под влияние радикальной группировки, действующей в городе. «Есть группа в Манчестере, которая всем промывает мозги», — сказал Гико в интервью Sky News.

По словам рэпера, до этого Абеди был «нормальным» и «улыбчивым» подростком, а в последнее время стал намного более религиозным.

Жертвами теракта, который произошел 22 мая на концерте Арианы Гранде, стали 22 человека. Взрыв осуществил террорист-смертник, ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».