Россиян призвали воздержаться от поездок в Великобританию

Ростуризм призывает россиян учитывать уровень террористической угрозы в Великобритании, говорится в материалах ведомства.

«Ростуризм призывает россиян максимально серьезно отнестись к предупреждениям и при планировании турпоездок учитывать уровень террористической угрозы на территории Великобритании», — говорится в сообщении.

Кроме того, Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Великобританию, в обязательном порядке информировать клиентов об уровне террористической угрозы в стране.

Посольство России в Великобритании также выпустило соответствующие рекомендации.

Теракт в Манчестере произошел 22 мая. Жертвами взрыва на концерте Арианы Гранде стали 22 человека, 64 получили ранения. Ответственность за происшедшее на себя взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство».