Правительство разрешило военнослужащим использовать материнский капитал для погашения ипотеки

Правительство одобрило постановление, разрешающие использовать материнский капитал для покупки жилья в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Если жилье будет приобретено по договору купли-продажи либо по долевому участию в строительстве, материнский капитал можно будет использовать спустя шесть месяцев после перехода права собственности на имущество покупателю. После этого устанавливающие право на жилье документы переоформят, поделив доли на детей и супруга военнослужащего.