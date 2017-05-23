Медведев: в России «созрели условия» для снижения ставок по ипотеке до 6-7%

Председатель правительства Дмитрий Медведев считает, что в России на данный момент сложились подходящие условия для того, чтобы снизить ставки по ипотечным кредитам до 6-7%.

«В условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться. Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране. Считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели», - заявил премьер на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

Медведев также заявил, что работа над снижением ставок по ипотеке - «наша совместная задача», хотя «это, конечно, в большей степени вопрос банковский».

В феврале ВТБ, ВТБ24 и Сбербанк снизили ставки по ипотеке. Кредит на покупку жилья в новостройках в ВТБ и ВТБ24 можно взять по ставке от 10,4%, на приобретение готовой квартиры - от 10,75%. Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п. п.до 10,9% для новостроек и до 10,75-12,25% при покупке жилья на вторичном рынке.