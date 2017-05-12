Ставка по ипотеке при расселении хрущевок может составить 8% годовых

Власти Москвы прорабатывают возможность предоставления льготной ипотеки со ставкой 8% для желающих улучшить жилищные условия при переселении из пятиэтажек по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин в эфире радио «Комсомольская правда».

«Для тех, кто захочет добавить комнату или увеличить площадь, к моменту принятия закона подготовим льготную ипотеку. Возможно, в пределах 8-8,5%», — сказал он.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со Сбербанком, рассматриваются разные варианты.

«Но это не окончательное решение, пока на уровне обсуждения», — сказал Хуснуллин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях.