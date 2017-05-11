Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Ипотека без ажиотажа
Ипотека без ажиотажа
- Валерия Лебедева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Субсидировать ипотечные программы стали застройщики
Е. Егоров / Ведомости
За январь – март 2017 г. банки выдали в Петербурге 9306 ипотечных кредитов (на 16% меньше, чем годом раньше) на сумму 21,8 млрд руб. (-7%), свидетельствует статистика ЦБ РФ. Северо-Западный Сбербанк увеличил объем выдачи примерно на 3% до 14,6 млрд руб., количество осталось на уровне I квартала 2016 г. – около 7000. «ВТБ 24» за тот же период зафиксировал сокращение выдач в Петербурге на 21,5% в объеме и на 40% в количестве до 2289 ипотечных кредитов на общую сумму в 5,77 млрд руб. У банка «Санкт-Петербург» выдача сократилась на 16% до 4,186 млрд руб., количество ипотечных кредитов упало на 42% до 1958, у филиала «Дельтакредита» в Петербурге и Ленобласти – на 13% до 1,3 млрд руб. (622 кредита), сообщили их представители.
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