Премьер-министр Сербии Вучич подал в отставку

Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку. Об этом сообщило агентство TANJUG.

«Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия», - говорится в документе, направленном в Скупщину (парламент).

Председатель Скупщины Майя Гойкович назначила на 31 мая заседание парламента, на котором Вучич принесет присягу, вступая в должность президента.

Президентские выборы в Сербии состоялись 2 апреля. В соответствии с данными Республиканской избирательной комиссии, 47-летний консерватор Вучич получил 56,01% голосов, занявший второе место бывший омбудсмен Саша Янкович - 16,63%.

Пост председателя правительства Вучич занимал с 27 апреля 2014 г. Основными направлениями работы правительства он называл сокращение дефицита бюджета и госдолга, снижение уровня безработицы, борьбу с коррупцией, а также интеграцию Сербии в Евросоюзе. Эксперты не ожидают изменений в его политике на посту президента.