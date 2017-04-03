Избранный президент Сербии сформирует правительство в ближайшие два месяца

Победивший на президентских выборах в Сербии 2 апреля премьер-министр лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич поблагодарил граждан своей страны за доверие, передает Blic. Он обратил внимание, что получил на 12% (430 000 голосов) больше, чем все его оппоненты вместе взятые. За 47-летнего консерватора Вучича по итогам обработки 16,84% бюллетеней проголосовали 59,89% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избиркома Владимира Дмитриевича. Таким образом, он одерживает победу в первом туре.

Бывший омбудсмен Саша Янкович показал второй результат – 13,2% комик Лука Максимович набирает 8,37%, экс-министр иностранных дел Вук Евремич – 5,21%, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель – 4,36%.

Вучич пообещал сформировать правительство в ближайшие два месяца. В должность президента он вступит в конце мая, сохранив фактическую власть, благодаря контролю над правящей партией, отмечает Reuters. Эксперты не ожидают изменений в политике Вучича, сохраняющего равновесие между ЕС, в который он ведет Сербию, и Россией.