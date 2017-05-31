В Кабуле у посольства Германии взорвалась машина: есть жертвы

В центре Кабула взорвался заминированный автомобиль, власти Афганистана сообщают о погибших и не менее 67 раненых. Как сообщил Reuters пресс-секретарь полиции Кабула Басир Муджахид, мощный взрыв произошел рядом с посольством Германии. Он уточнил, что рядом находятся и другие важные административные здания, так что нельзя с уверенностью сказать, что именно было целью террористов. Счет раненым и убитым идет на десятки, точные данные пока не сообщают.

ВВС сообщает, что машина взорвалась на площади Занбак и что в радиусе нескольких сотен метров вокруг здания получили повреждения. Reuters уточняет, что в домах вокруг вылетели стекла и сорвало двери с петель. Корреспондент ВВС сообщает, что вокруг места взрыва выгорели все автомобили.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв. Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) сказал Reuters, что пока собирает информацию.