Взрыв в Кабуле: 15 погибших, 300 пострадавших

При взрыве в центре Кабула погибли не меньше 15 человек, ранены не менее трех сотен. Это сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные минздрава Афганистана. Ранее представитель системы здравоохранения Кабула говорил о 67 госпитализированных.

Мощный взрыв произошел утром на площади Занбак. Как говорил Reuters пресс-секретарь полиции Кабула Басир Муджахид, заминированный автомобиль находился рядом с посольством Германии. Он уточнил, что рядом есть и другие важные административные здания, так что нельзя с уверенностью сказать, что именно было целью террористов. Корреспонденты ВВС и Reuters отмечают мощность взрыва: в радиусе нескольких сотен метров от места теракта из домов вылетели стекла и двери, повреждено или уничтожено около трех десятков автомобилей.

Повреждены здания дипмиссий Индии и Японии, сообщает AFP. Посол Индии Манприт Вохра заявил, что здание посольства, которое находится в 100 м от места взрыва, если считать по прямой, получило значительные повреждения: там вылетели стекла и повреждены оконные и дверные рамы. Сотрудники не пострадали. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже осудил взрыв в Кабуле, который он назвал терактом. Сотрудники посольства Японии получили легкие травмы, в основном порезы, сообщил AFP представитель МИД Японии.