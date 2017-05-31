МИД: граждане России при теракте в Кабуле не пострадали

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане России не пострадали при теракте в Кабуле.

«Мы решительно осуждаем этот террористический акт, рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут суровое наказание», - сказала Захарова.

Она добавила, что «российское посольство, сотрудники загранучреждений в Афганистане находятся в контакте с властями и будут держать тему на постоянном контроле».

В утренний час пик 31 мая в центре Кабула взорвался заминированный автомобиль. Мощный взрыв случился в 8.25 утра по местному времени в «посольском квартале», неподалеку находятся президентский дворец и посольства США, Великобритании, Ирана, Турции и Китая. По последним данным МВД Афганистана, погибли 64 человека, минздрав сообщает о 80 погибших.