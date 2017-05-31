В посольском квартале в Кабуле произошел мощный взрыв Mohammad Ismail / Reuters

В утренний час пик 31 мая в центре Кабула взорвался заминированный автомобиль. Мощный взрыв случился в 8.25 утра по местному времени в «посольском квартале», неподалеку находится президентский дворец и посольства США, Великобритании, Ирана, Турции и Китая. Взорванная машина находилась на площади Занбак, сообщает ВВС. Как говорил Reuters пресс-секретарь полиции Кабула Басир Муджахид, ближе всего к месту взрыва оказался вход в посольство Германии. Он уточнил, что рядом есть и другие важные административные здания, так что нельзя с уверенностью сказать, что именно было целью террористов.

По последним данным МВД Афганистана, погибли 64 человека, 320 получили ранения, сообщает АР. ВВС и Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения сообщает о 80 погибших и 350 раненых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане России не пострадали при теракте в Кабуле. Reuters отмечает что это самый крупный теракт в Кабуле за последние несколько месяцев. Корреспонденты ВВС и Reuters отмечают мощность взрыва: в радиусе нескольких сотен метров от места теракта из домов вылетели стекла и двери, повреждено или уничтожено около трех десятков автомобилей. Уже известно, что повреждения получили посольства Японии, Индии, Германии и Франции.

Omar Sobhani / Reuters В центре Кабула взорвался заминированный автомобиль 1/10 Omar Sobhani / Reuters К 9:28 мск при взрыве погибли не меньше 15 человек, ранены не менее трех сотен. Это сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные минздрава Афганистана. Ранее представитель системы здравоохранения Кабула говорил о 67 госпитализированных 2/10 Mohammad Ismail / Reuters Как сообщил Reuters пресс-секретарь полиции Кабула Басир Муджахид, мощный взрыв произошел рядом с посольством Германии 3/10 Rahmat Gul / AP В районе взрыва есть и другие важные административные здания, так что нельзя с уверенностью сказать, что именно было целью террористов 4/10 Massoud Hossaini / AP В радиусе нескольких сотен метров от места теракта из домов вылетели стекла и двери, повреждено или уничтожено около трех десятков автомобилей 5/10 Mohammad Ismail / Reuters Повреждены здания дипмиссий Индии и Японии, сообщает AFP 6/10 Massoud Hossaini / AP Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже осудил взрыв в Кабуле, который он назвал терактом 7/10 Rahmat Gul / AP ВВС сообщает, что машина взорвалась на площади Занбак и что в радиусе нескольких сотен метров вокруг здания получили повреждения. Reuters уточняет, что в домах вокруг вылетели стекла и сорвало двери с петель 8/10 Mohammad Ismail / Reuters По последним данным МВД Афганистана, к 10:30 мск 31 мая погибли 64 человека, 320 получили ранения, сообщает АР. На фото: ограждение одного из госпиталей 9/10 Mohammad Ismail / Reuters ВВС и Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения сообщают о 80 погибших и 350 раненых 10/10

Посол Индии Манприт Вохра заявил AFP, что здание дипмиссии, которое находится в 100 м от места взрыва, если считать по прямой, получило значительные повреждения: там вылетели стекла и повреждены оконные и дверные рамы. Сотрудники не пострадали. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже осудил взрыв в Кабуле, который он назвал терактом. Сотрудники посольства Японии получили легкие травмы, в основном порезы, сообщил AFP представитель МИД Японии. Министр Франции по европейским делам Мариэль де Сарнез сказала Europe 1, что повреждения получили и французское и германское посольства. О пострадавших сотрудниках этих дипмиссий ей пока ничего не известно, передает Reuters.

МВД Афганистана категорически осудило этот теракт, жертвами которого стали так много людей, в том числе женщины и дети, передает АР. «Этот акт ненависти противоречит ценностям мирных афганцев и общечеловеческим ценностям, - говорится в заявлении министерства. - Эти нападения демонстрируют крайний уровень жестокости террористов в отношении невинных гражданских лиц».

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) сказал Reuters, что пока собирает информацию о ситуации. Ранее ответственность за теракты в Афганистане брало на себя и «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

Квартал Вазир Акбар Хан, в котором располагаются многие посольства, считается одним из наиболее охраняемых и безопасных в Кабуле. Вскоре после взрыва были перекрыты все подъезды к этому району, над ним патрулируют вертолеты сил безопасности Афганистана, сообщает France 24.

C конца 2014 г., после значительного сокращения иностранного военного присутствия в Афганистане, талибы активизировали деятельность против нынешнего правительства, которое поддерживают США. По оценкам Вашингтона, на данный момент «Талибан» контролирует около 40% территории страны, хотя столицы всех провинций остаются под контролем президента Ашрафа Гани. В последние месяцы Пентагон не раз высказывал подозрения, что Россия может поставлять оружие талибам. В Москве это отрицают. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что контакты с талибами поддерживаются исключительно с целью привлечь их к национальному диалогу в Афганистане, без чего примирение в стране труднодостижимо.

В ноябре 2016 г. боевики «Талибана» напали на консульство ФРГ в Мазари Шарифе. Внешнюю ограду здания протаранил заминированный грузовик, взорвался, и затем на территории дипмиссии начался бой и пожар. Германские солдаты, по словам представителя местной полиции, стреляли в людей, которые отказались остановиться по приказу. В боевых действиях приняли участие бойцы афганского спецназа, военнослужащие ВС ФРГ и НАТО. Как заявил шеф полиции провинции Балх Сайед Камаль Садат, перестрелка продолжалась несколько часов. Взрыв серьезно повредил здание консульства, вокруг в домах вылетели стекла на территории радиусом 5 км от места взрыва, заявил представитель НАТО. Главврач местной больницы Нуур Мохаммад Фаиз сообщил, что травмы и ранения получили 120 человек. Из сотрудников дипмиссии никто не погиб.