Проезд в электричках Подмосковья подорожает с июля

Стоимость проезда в пригородных электричках Московской области увеличится более чем на 7% с 1 июля. Об этом заявила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко.

«Рост составит 7,3%. То есть с 20 руб. 50 коп. до 22 руб. за одну зону», - уточнила она на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Московской области.

По ее словам, в следующем году роста данного тарифа не будет. Его пересмотр запланирован на 1 января 2019 г.