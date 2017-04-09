По факту столкновения двух поездов в Москве возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух поездов в районе станции Кунцево-2 в Москве. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

По версии следствия, 8 апреля в 22.40 на перегоне Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение пустого электропоезда с двигавшимся за ним пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Москва — Брест.

В результате столкновения с рельс сошли локомотив поезда и три вагона электрички. Более 50 человек пострадало, 12 из них доставлено в больницу. В Министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что среди пострадавших два гражданина республики. «По информации, полученной посольством в России, к настоящему времени в лечебных учреждениях Москвы остается двое пострадавших граждан Белоруссии», — говорится на странице ведомства в Twitter.

Следователи осмотрели поврежденные составы, изъяли документальные и материальные источники, проводятся допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших. Возможно, авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего пути в неположенном месте.