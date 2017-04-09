Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве

Михаил Почуев / ТАСС

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив поезда и три вагона электрички. Более 50 человек пострадали, 12 из них доставлены в больницу. В министерстве иностранных дел Белоруссии сообщили, что среди пострадавших два гражданина республики

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