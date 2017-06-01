WP: Трамп может вернуть России ее дипсобственность

Белый дом рассматривает вопрос о возвращении России двух ее дипломатических резиденций в Нью-Йорке и Мэриленде, пишет The Washington Post. Доступ к ним российский дипкорпус потерял после введения экс-президентом США Бараком Обамой «антихакерских» санкций в отношении Москвы 29 декабря 2016 г. Тогда он заявил, что резиденции «используются российским персоналом в разведывательных целях». 35 российским дипломатом, которых Обама назвал «разведчиками», было дано 24 часа, чтобы очистить помещения.

В начале мая 2017 г. администрация Трампа пообещала рассмотреть вопрос о возврате Москве дипсобственности в обмен на начало строительства нового американского консульства в Санкт-Петербурге, которое было заморожено после введения США против России «украинских» санкций в 2014 г. Однако двумя днями позже госсекретарь Рекс Тиллерсон на встрече в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком сообщил, что Белый дом больше не увязывает вопрос российских дипрезиденций со строительством американского консульства, отмечают источники издания.

31 мая помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что если Вашингтон «не скорректирует» свою позицию по «экспроприированной» у России собственности, Москва оставляет за собой право отреагировать на это. Он подчеркнул, что Россия дает администрации Дональда Трампа «шанс» исправить ошибки своего предшественника.

Представитель Госдепартамента Роберт Хаммонд, заявил, что «США и Россия не достигли договоренностей» по возврату дипсобственности. Следующая встреча по этому вопросу состоится в июне в Санкт-Петербурге.

Сейчас Вашингтон изучает возможность наложения ограничений на статус российской дипсобственности после ее возврата, отмечают собеседники издания. В частности, речь идет о снятии дипломатического иммунитета. Если сейчас здания посольств рассматриваются как территория иностранного государства, то в случае снятия иммунитета резиденции превратятся в обычные здания, доступные, в частности, для визитов американских правоохранителей.