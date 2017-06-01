В гробу экс-президента Польши Леха Качиньского обнаружили фрагменты тел еще двух человек

В гробу погибшего при крушении самолета под Смоленском польского президента Леха Качиньского найдены фрагменты тел двух других людей. С таким заявлением выступил заместитель генпрокурора страны Марек Пащонек.

По его словам, прокуратура проверяет возможную вину российских медиков в связи с захоронением останков жертв трагедии в разных гробах. «Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи», — рассказал Пащонек во время пресс-конференции в Варшаве.

В последние дни в польских СМИ появилась информация об обнаружении в могилах жертв авиакатастрофы под Смоленском фрагментов тел других погибших.

Останки нескольких человек ранее были обнаружены в могилах депутата сейма Александры Наталли-Щвят, генералов Бронислава Квятковского и Влодзимежа Потащиньского, стюардессы Натальи Янушко. Помимо этого в одной могиле были захоронены останки епископа Войска Польского Тадеуша Плоского и православного ординария Войска Польского Мирона Ходаковского.

Эксгумацию проводят в рамках нового расследования причины крушения лайнера. Первыми в ноябре 2016 г. эксгумировали останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. На данный момент также известно, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами.

Всего прокуратура вскроет могилы еще около 70 человек. По словам Пащонека, эксгумация будет проводиться до апреля 2018 г.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 г. при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту было 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Выживших нет.