Костин ожидает легкой победы Путина на президентских выборах в 2018 году

Председатель правления ВТБ Андрей Костин ожидает, что Владимир Путин одержит легкую победу на президентских выборах в 2018 г. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Путин пока не объявлял о своем участии в выборах-2018.

«Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация», — сказал Костин.

«Для нас важно другое, что президент дал серьезные поручения относительно разработки программ экономического развития страны на предстоящий период, с которыми он, как я понимаю, пойдет на выборы. Сейчас ряд таких программ будет представлен, работали эксперты и правительство. Правительство заявило о том, что может потребоваться еще несколько месяцев для того, чтобы упаковать это в единую программу. Возможно, господин Путин сегодня чуть позже скажет о некоторых этих моментах», — отметил Костин.

Они, по его словам, касаются экономики, правовой системы, способов улучшения инвестиционного климата. «Поэтому я думаю, что понимание того, что нужны дальнейшие структурные реформы, у руководства страны есть», — заключил Костин.