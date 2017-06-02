Минэнерго не ожидает выхода других стран из Парижского соглашения из-за решения США

Минэнерго России не ожидает массового выхода стран из Парижского соглашения по климату после решения США. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр энергетики России Александр Новак.

«15% доля США по выбросам в атмосферу CO2, - сказал он. - Это достаточно серьезный негативный сигнал. Не думаю, что будет здесь какая-то цепная реакция со стороны других стран».

По словам министра, многие страны заявили, что остаются привержены договоренностям, в то время как другие независимо от участия в Парижском соглашении внедряют современные энергоэффективные технологии, используют возобновляемые источники энергии.

Министр отметил, что по стандартам ООН выход из соглашения должен осуществляться в течение 3 лет. «Мы понимаем, что достаточно большой промежуток времени, прежде чем будет принято окончательное действие. Наверное, риски есть, но они не так велики», - сказал он.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 г. уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. В минувший четверг президент США Дональд Трамп объявил о решении Штатов выйти из соглашения.