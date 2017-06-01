Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

США выйдут из Парижского соглашения по климату. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в саду Белого дома.

«С тем, чтобы выполнить свой священный долг и защитить Америку и ее граждан, США выйдут из Парижского соглашения по климату», - сказал он.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г., заключено в апреле 2016 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Согласно соглашению, США должны были к 2025 г. сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 г.