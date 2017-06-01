Юнкер призвал Европу противостоять планам США по выходу из соглашения по климату

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США не могут «так просто» выйти из Парижского соглашения по климату, сообщает Euronews. По словам Юнкера, президент США Дональд Трамп ошибается, поскольку «не знает всех деталей» обязательств, которые накладывает документ на страны-участницы.

«Я за трансатлантический союз, что бы это ни значило. Возможно, это ничего не значит, а может быть, это очень и очень важно. Но я против того, чтобы США воспринимали нас как своих слуг. Если в течение ближайших часов или дней президент США объявит о выходе из Парижского соглашения, выразить свое несогласие будет обязанностью Европы», - заявил председатель Еврокомисии.

Накануне источники в Белом доме распространили сообщение о намерениях Трампа выйти из Парижского соглашения.

Подготовленное в Париже соглашение по борьбе с изменениями климата было заключено в апреле 2016 г. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, включая США, Китай и Россию. Он заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 г. сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 г. Соглашение предполагает, что его участники не допустят повышения средней температуры на планете к 2100 г. более, чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.