ФОМ: число недовольных ЕГЭ россиян достигло рекордного уровня

Две трети россиян (66%) выступают против единого государственного экзамена, показал опрос фонда «Общественное мнение». При этом доля противников ЕГЭ достигла максимального за последние десять лет уровня.

Критики экзамена объясняют негативное отношение к нему слишком большой нагрузкой на детей (20%), поверхностностью знаний, получаемых в ходе подготовки (14%), случайностью оценок (12%), сложностью заданий (6%), предпочтением устного, традиционного экзамена (5%).

Три четверти респондентов (74%) считают, что традиционный экзамен позволяет объективнее оценить уровень знаний выпускников школ, еще 13% опрошенных - ЕГЭ, 12% затруднились с ответом.

Вместе с тем респонденты, одобряющие ЕГЭ (20%), обосновали свой выбор тем, что единый госэкзамен стимулирует школьников к учебе, повышается качество знаний (5%). Среди ответов, набравших менее 5%, такие варианты: «ЕГЭ дает глубокую и объективную оценку знаний»; «у всех равные условия для поступления в вуз»; «это форма борьбы с коррупцией»; «обеспечивается самостоятельная сдача экзамена, без списывания».

По мнению 37% россиян, поступить в вузы после введения ЕГЭ стало сложнее, 31% считает, что легче, 32% затруднились с ответом. При этом 32% опрошенных сказали о повышении после введения ЕГЭ уровня коррупции в сфере образования, 8% – о снижении, 33% не заметили каких-либо изменений.

Оценивая в целом качество современного российского школьного образования, 14% участников опроса сочли его хорошим, 40% - средним, 36% - плохим. Причем в возрастной группе 18-30 лет чаще давали хорошие оценки (21%), а респонденты от 46 лет до 60 - плохие (42%).

В майском опросе ФОМа, который проводился в преддверии сдачи ЕГЭ, приняли участие 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.