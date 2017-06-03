Россия потребовала от США объяснить санкции против российских компаний

На заседании Совбеза ООН Россия потребовала разъяснений от американской стороны в связи с объявленным 1 июня расширением американских санкций в отношении КНДР, под которые попали российские компании.

«Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование. Мы неоднократно говорили, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права», – заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

Он подчеркнул, что в США, вместо того чтобы попытаться нормализировать отношения, «делают прямо противоположные, недружественные шаги, которые лишь затрудняют нормализацию диалога и осложняют сотрудничество в международных делах».

1 июня минфин США ввел санкции против КНДР, под которые попали российские компании. Речь идет о Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, ее структуре – ННК «Приморнефтепродукт», а также Ardis-Bearings LLC и Игоре Мичурине, который связан с Korea Tangun Trading Corporation. «Компания подписала контракт на поставки нефти в КНДР и предположительно поставила туда нефтепродуктов на сумму более $1 млн. ННК также могла быть вовлечена в схемы по обходу санкций в отношении КНДР», – поясняется в сообщении минфина США.