Песков: новые санкции США продолжают ухудшать двусторонние отношения

Новые санкции США против российских компаний за якобы имевшее место нарушение резолюции СБ ООН по КНДР негативно влияет на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это является фактором, который продолжает оказывать негативное влияние на наши двусторонние отношения. Это инерционные действия», - сказал Песков.

Накануне минфин США ввел санкции в отношении «ННК» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова и ее сбытовой «дочки» АО «ННК-Приморскнефтепродукт». По данным ведомства, компания подписала контракт на поставки нефти в КНДР и предположительно поставила туда нефтепродукты на сумму более $1 млн. ННК также могла быть вовлечена в схемы по обходу санкций в отношении КНДР.

Между тем в Минэнерго РФ заявили, что не отслеживают, куда российские НК поставляют нефть, поскольку это коммерческие отношения компаний.