Шувалов: Россия рассматривает санкции США как инструмент конкурентной борьбы, а не политический рычаг

Россия рассматривает санкции США как инструмент конкурентной борьбы, а не политический рычаг, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума, организованной дискуссионным клубом «Валдай».

«Если в России в основном до 2014 г. мы смотрели на санкции как на политический инструмент, то теперь мы, конечно же, понимаем, что это чистой воды конкурентная борьба. Соединенные Штаты Америки прикрываются возможностью вводить санкции для того, чтобы реагировать на какие-то политические события, а на самом деле быстренько подчищают для себя возможности конкурентной борьбы», - сказал Шувалов.

Шувалов обратил внимание присутствующих, что на дискуссии находится один из сотрудников администрации бывшего президента США Барака Обамы, который предупреждал первого вице-премьера, что США будут использовать механизм санкций.

«Я ему сказал: We love sanctions. Это и происходит», - отметил первый заместитель председателя правительства России.