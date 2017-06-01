Сенаторы США намерены усилить антироссийские санкции из-за Украины, Сирии и кибератак

Группа американских сенаторов из банковского комитета палаты разработала законопроект по усилению экономических санкций против России из-за ее политики на Украине, в Сирии и кибератак на США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение членов верхней палаты парламента. Текст законопроекта будет опубликован позже.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, непокорной державой, развертывающей военную мощь, занимающейся кибер-информационным шпионажем, а также принимающей экономические меры во вред США и их союзникам», - поясняют сенаторы причины своей инициативы.

Авторы проекта – председатель комитета Майк Крапо из Айдахо и лидер демократов в комитете Шеррод Браун – заявили, что их предложения будут воздействовать на такие сектора российской экономики как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт. Сенаторы пообещали, что систематизируют и усилят действующие санкции, затрагивающие энергетическую и финансовую сферы.

Как отмечает агентство, появление подобной инициативы свидетельствует о сопротивлен ряда конгрессменов попыткам администрации президента Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой, что и без того затруднительно на форме расследования «российского дела».

На прошлой неделе шеф Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон заявил, что Вашингтон не намерен снимать санкции с России. «Возможно, мы рассмотрим их ужесточение», - подчеркнул он.