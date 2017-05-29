Путин: антироссийские санкции не помогут урегулировать ситуацию в Донбассе

Российский президент Владимир Путин заявил, что санкции в отношении России не способствуют преодолению конфликта на юго-востоке Украины. Он призвал представителей французских СМИ бороться «за отмену всяческих ограничений в мировой экономике».

«Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, не обремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами может помочь развитию мировой экономики, будет способствовать решению таких задач, как борьба с безработицей, повышение жизненного уровня наших граждан», – сказал Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.