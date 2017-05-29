Макрон объяснил, почему не пустил RT в свой избирательный штаб

Телеканалы Russia Today и Sputnik не отвечают стандартам журналистики, являясь орудиями распространения клеветы и пропаганды, и именно поэтому они не получили аккредитации в избирательном штабе Эммануэля Макрона. Об этом новый президент Франции заявил в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным в Версале.

Вопрос о «сложностях доступа» к предвыборному штабу российских журналистов и перспективах выстраивания отношений с иностранными журналистами Макрону задала Ксения Федорова из RT France. «У нас прекрасные отношения с иностранными журналистами - когда они действительно журналисты, - ответил Макрон. <...> RT и Sputnik - это агенты влияния, распространяющие дезинформацию».

Накануне встречи Макрон пообещал российскому коллеге Владимиру Путину «требовательный диалог», указав, что с Россией необходимо обсуждать некоторые международные темы, в частности ситуацию в Сирии. Французский лидер также отметил, что будет обсуждать с Путиным украинскую проблему «без каких-либо уступок».

Команда Макрона еще в феврале сообщала о якобы связанных с Россией кибератаках, нацеленных на его предвыборный штаб. Руководитель политического движения Макрона «Вперед» Ришар Ферран выражал обеспокоенность фейковыми новостями, которые распространяли RT и Sputnik.