Макрон и Путин поддержали переговоры по Украине в нормандском формате

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что выступает вместе с президентом России Владимиром Путиным за скорейшее проведение переговоров в «нормандском формате» с докладом представителей ОБСЕ.

«Наше желание состоит в том, что подтвердит президент Путин, - мы хотели бы, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в "нормандском формате" и чтобы мы обсудили все темы», - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версале.

Он подчеркнул также, что «и в этом нормандском формате мы хотели бы заслушать доклад ОБСЕ о происходящих событиях (на Украине)». «Мы обменялись нашими взглядами по этой теме. Я, со своей стороны, сказал, что я хотел бы, чтобы мы в рамках минского процесса достигли деэскалации этого процесса», - заявил президент Франции.