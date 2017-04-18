«Нормандская четверка» выразила надежду на сохранение формата после выборов во Франции

Лидеры стран «нормандской четверки» поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за поддержку посреднического формата по урегулированию конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров. Участники «четверки» выразили надежду, что работа в нормандском формате «будет продолжена после президентских выборов» во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, второй – 7 мая.

Стороны вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования, говорится в сообщении. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия и подчеркнули важность его строгого соблюдения.

Речь также шла о необходимости активизировать работу по решению проблемы пленных по формуле «всех на всех». Стороны выразили сожаление в связи

угрозами в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.