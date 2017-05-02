Украине не нужно новых соглашений

Президент России Владимир Путин принял в своей резиденции в Сочи канцлера Германии Ангелу Меркель. Основной темой этого визита должно было стать обсуждение подготовки к июльскому саммиту группы G20 в Гамбурге, отмечал ранее пресс-секретарь правительства и канцлера Германии Штеффен Зайберт.

Россия готова содействовать тому, чтобы в Гамбурге «были приняты концептуальные, консенсусные решения по наиболее острым проблемам мировой экономики и финансов», заявил сегодня на пресс-конференции Путин. «Подчеркну, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках "двадцатки", в том числе в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупцией», – отметил российский президент (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Deutsche Welle, Меркель посетила Москву, чтобы выяснить, как Путин относится к положениям итогового коммюнике саммита «двадцатки». Этот документ должен быть принят с согласия всех участников саммита при отсутствии возражений. По словам собеседника издания, канцлер не была уверена, что Путин поддержит такие предложения, как меры по борьбе с отмыванием, по помощи Африке и по решению миграционного кризиса.

Помимо подготовки к предстоящему саммиту лидеры двух стран также обсудили темы двусторонних отношений, а также проблемы международной повестки, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии.

Меркель подчеркнула, что никаких новых соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины не нужно, необходимо выполнять минские соглашения. «Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе, – это тоже часть минских договоренностей – и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов», – заявила она. Канцлер попросила российского президента «сделать все возможное, чтобы обеспечить» выполнение договоренностей. Путин согласился, «что ничего другого, альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме "нормандского формата" и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов по тому, что мы видели в предыдущие годы».

Меркель выразила обеспокоенность тенденцией на отделение восточных областей Украины: «Экспроприация предприятий, транспортная блокада и другие вопросы нужно очень тщательно изучать и сделать все возможное, чтобы повернуть это назад». Путин возразил, что на Донбассе «никто ничего не отбирал», просто работники предприятий вынуждены были ввести временное управление. «Но поскольку эти предприятия, находящиеся на территории непризнанных республик, лишены возможности – я хочу это подчеркнуть – получать сырье с украинской территории, отгружать товар на украинскую территорию, людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого, как ввести временное управление», – пояснил российский лидер.

Комментируя развитие кризиса в Сирии, Владимир Путин подчеркнул, что для его решения необходимо участие США. «Мы находимся и будем находиться в контакте с нашими американскими партнерами, и надеюсь, что достигнем понимания по поводу совместных шагов на этом очень важном и очень чувствительном направлении международной политики», – пояснил он.

На сегодняшней встрече Меркель обратила внимание Путина на ситуацию вокруг соблюдения прав меньшинств в России. «Был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние, с тем чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», – пояснила она, добавив, что то же самое касается и религиозной организации «Свидетели Иеговы».