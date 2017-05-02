В Берлине визит Меркель в Сочи считают дежурной поездкой – Deutsche Welle

В Берлине визит канцлера Ангелы Меркель в Сочи рассматривают как дежурную поездку для подготовки к июльскому саммиту группы G20, сообщает Deutsche Welle. Аналогичную поездку канцлер совершила на стыке апреля и мая в Саудовскую Аравию, отмечает издание.

Меркель хочет выяснить заранее отношение президента Владимира Путина к тем положениям итогового коммюнике саммита, которые Берлин хотел бы утвердить, рассказал высокопоставленный источник DW в правительстве ФРГ. Коммюнике принимается с согласия всех участников «двадцатки» при отсутствии возражений. По словам собеседника издания, для ориентированной на экспорт Германии важно, чтобы «двадцатка» высказалась в поддержку свободной торговли и по вопросам регулирования финансовых рынков на фоне укрепления тенденций к протекционизму. Также нынешнему руководству Германии важны вопросы изменения климата, помощь странам Африки, устранение причин, вызывающих эмиграцию. Меркель не уверена, что на саммите российский президент поддержит такие предложения, как меры по борьбе с отмыванием, по помощи Африке и по решению миграционного кризиса, сказал источник DW.

На прошлой неделе пресс-секретарь правительства и канцлера Германии Штеффен Зайберт сообщил, что основной целью поездки Меркель в Сочи будет обсуждение подготовки саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Помимо этого, по его словам, планируется обсуждение актуальных политических вызовов, таких как война в Сирии и украинский конфликт. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Меркель обсудят борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей, а также текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

DW отмечает, что от встречи в Сочи в Германии не ждут каких-либо радикальных положительных сдвигов по таким проблемам, как конфликт вокруг Украины.