Путин уделит особое внимание американскому бизнесу на экономическом форуме

Президент каждый год на ПМЭФ устраивает ужин с крупным иностранным бизнесом Пресс-служба президента России

В четверг откроется Петербургский международный экономический форум. Президент Владимир Путин проведет четыре бизнес-встречи: с крупнейшими фондами, с иностранными бизнесменами и отдельно – с индийскими и американскими. Президент примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-США», говорит его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент РСПП Александр Шохин, который организует эту сессию, более осторожен: президент может зайти ненадолго. На сессии будут как американские, так и российские крупные бизнесмены (см.врез). «Российско-американскую сессию РСПП вместе с американской торговой палатой проводит уже несколько лет, но на этой встрече были не первые лица, в этом году уровень представительства будет высокий», – отмечает Шохин.

Президент каждый год на ПМЭФ устраивает ужин с крупным иностранным бизнесом. Встреча носит скорее символический характер – возможность посидеть с президентом за одним столом и тем сам поднять статус своего бизнеса в России, объяснял участник встречи.

Кто придет к Путину На сессии со стороны иностранного бизнеса в программе заявлены: главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, президент MSD International Али Кевин, президент Boeing International Бертран-Марк Аллен, гендиректор OneWeb Эрик Беранже, главный исполнительный директор Philip Morris International Андрэ Калантзопулос, вице-президент Caterpillar Пабло Козинер, исполнительный вице-президент Abbott Laboratories Эндрю Лейн, вице-президент по развитию бизнеса Chevron Corporation Джей Прайор и вице-президент AbbVie Фелипе Пастрана.

Американский бизнес проявляет интерес к России и сам попросил о встрече, утверждает Песков. «Американцы на ПМЭФ приезжали даже во времена жесткого давления со стороны Госдепа, пусть и инкогнито, сейчас многие приедут не инкогнито. Их надо поблагодарить, приободрить, показать свое расположение», – объясняет высокопоставленный чиновник. Инкогнито приезжал, например, основатель TPG Дэвид Бондерман, его на форуме видел корреспондент «Ведомостей». «Все прошлые годы после 2014 г. американскому бизнесу звонили из Госдепа и просили игнорировать ПМЭФ, – замечает один из участников круглого стола. – В 2016 г. это было уже не давление, а неформальная рекомендация, а в этом году, похоже, никаких сигналов нет совсем».

Со времен геополитического обострения и введения санкций товарооборот с США не снижался, в то время, как оборот с Европой снизился на 30-40%, замечает Шохин: в геополитической риторике американцы жесткие, а в бизнесе – очень прагматичные товарищи. На круглом столе, на его взгляд, вряд ли будут разговоры о санкциях, но будут обсуждаться вполне конкретные вопросы – локализация, льготы, например, как сделать так, чтобы при раздаче специнвестконтрактов иностранные компании не игнорировали, а, наоборот, они были бы в первых рядах. Это, конечно, не только бизнес, но и политика, возражает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: сигнал – «мы хотим улучшить отношения». Новый президент США Дональд Трамп призывал уважать интересы России, однако реального потепления в отношениях пока не произошло. Весной ExxonMobil попросила Минфин США разрешить участвовать в проектах по бурению с «Роснефтью» в некоторых районах, попавших под санкции – и Минфин, и Трамп отклонили просьбу компании.

Официальных лиц со стороны США, кроме американского посла, на этой сессии не будет, отмечает Шохин, цель же России, на его взгляд, сказать – на уровне бизнеса «поддерживайте отношения». «Почему именно американцам? Потому что американские власти больше всего пугали свой бизнес, их надо успокоить – и если уж американцы успокояться, то это сильный сигнал и для других», – рассуждает Шохин.

После событий 2014 г. ПМЭФ прошел трудные времена: в первый год были опасения, что западный бизнес больше не приедет, его заменят гости из дружественных стран третьего мира. В прошлом году ситуация уже значительно улучшилась: в форуме приняли участие представители из более, чем 133 стран, 600 руководителей российских компаний, 300 – иностранных. «За неделю до форума по системе регистрации мы видим, что ситуация повторяется, традиционно участники – компании из Европы, США, Китая, Японии и СНГ», – говорит представитель «Росконгресса», в списке появились компании из Бурунди, Венесуэлы, Зимбабве, Сальвадора. Более 100 руководителей иностранных компаний из 30 стран будут на форуме впервые. Среди них, например, гедиректора американской Movencorp Брет Кинг, швейцарской Syngenta Эрик Фирвальд, японской Yokogawa Electric Corporation Такаси Нисидзима.

На встречу президента с суверенными и инвестфондами приезжает более 40 участников из более чем 20 стран, под их управлениям активы на сумму более $11 трлн, рассказывает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. В прошлом году на встрече было тоже 40 участников, под их управлением было $10 трлн. В этом году это фонды Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Китая, Японии, Индии, стран Юго-Восточной Азии и др, перечисляет Дмитриев. Среди новых – представители Омана и Новой Зеландии.

В 2014–2016 гг. геополитические риски отталкивали инвесторов от России, но сейчас, когда они отошли на задний план, Россия по-прежнему не в повестке, сетует топ-менеджер иностранной компании: на советах директоров обсуждают другие рынки. Из-за низких темпов роста в России, в целом, низкая и доходность, которая не покрывает высокие риски, согласен сотрудник иностранного инвестфонда. Дмитриев возражает: «Для многих наших иностранных партнеров российский рынок – это возможность поддержать сбалансированность портфеля и найти новые драйверы роста». В первую очередь интересуют сельское хозяйство, инфраструктура, здравоохранение и технологии, перечисляет он. Выход страны на траекторию экономического роста требует ускоренного обновления инфраструктуры, а это создает перспективы для реализации промышленного и технологического потенциала российских компаний, объясняет Дмитриев. Россия все же может быть интересным рынком, согласен Тихомиров. У многих развивающихся стран есть проблемы, а у России есть и плюсы: большой рынок, адекватная бюджетная и денежная политика, политическая стабильность. Во многих отраслях экономики мы не еще развиты – и это также дает пространство для роста доходности, заключает экономист.