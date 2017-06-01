МИД прокомментировал новые санкций США в отношении российских компаний

В Москве выразили недоумение и тревогу в связи с решением Минфина США ввести санкции в отношении трех российских компаний и одного гражданина страны за якобы нарушение ими резолюции СБ ООН по КНДР.

«Мотивировка, которая приводится в этой связи, а именно усилия администрации США по фактически экономическому удушению Корейской Народно-Демократической Республики, – именно так мы понимаем действия Минфина США - для нас абсолютно неприемлема. Мы говорили не раз, что санкционный инструментарий является в случаях его одностороннего применения нелегитимным, незаконным, с политической точки зрения деструктивным, не достигающим заявленных целей», – заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.