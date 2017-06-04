Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 15 июня

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет 15 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Президент «в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки», сообщает пресс-служба Кремля.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо мобильные приложения. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники». Кроме того, организовать свой видеоканал со студией прямой линии можно через приложения «Москва-Путину» и «OK Live».

Вопросы принимаются с 8.00 мск 4 июня вплоть до окончания программы. Все телефоны, по которым можно задать вопрос, а также ссылки на сайты и официальные группы в социальных сетях указаны на сайте Кремля.