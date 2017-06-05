Bellingcat опубликовала доказательства российского происхождения сбившего MH17 «Бука»

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнаружила новую фотографию ЗРК «Бук 332», предположительно сбившего малазийский Boeing MH17 над Донбассом в 2014 г. Фото, сделанное в 2013 г., подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406). Снимок имеется в распоряжении РБК.

На фото запечатлен мужчина на фоне ЗРК «Бук 332», позади – розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг», сообщает РБК. Издание выяснило, что человек на снимке – механик, который, в частности, ремонтировал «Бук-М1». Имя механика также стало известно редакции. Он сообщил, что «точно был» в Курске в 2013 г. и, «возможно», в 2014 г. О том, что «Бук» на фото тот самый, который, по утверждению Bellingcat, сбил малазийский Boeing, свидетельствуют белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука 332», когда он был в России в июне 2014 г. и на Украине в июле 2014 г.», – подчеркивают авторы доклада. Авторы доклада утверждают, что фотография была сделана на транспортном дворе 53-й бригады.

В докладе отмечается, что эту информацию подтверждает еще один снимок, который был обнародован курсантом (имя его не называется). Сообщается, что молодой человек находился на сборах в Курске по направлению московского вуза.

На снимке виден розовый ракетный контейнер и «Бук 332», а данные геолокации свидетельствуют о том, что фотография сделана в поселке Маршала Жукова недалеко от Курска во дворе 53-й бригады.

Рейс MH17 «Малазийских авиалиний» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 г. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.