СМИ: генпрокурор США заявил Трампу, что готов уйти в отставку

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил президенту Дональду Трампу, что готов уйти в отставку из-за существующих между ними разногласий, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, такие разгоовры Трамп и Сешнс ведут последние несколько недель. Генпрокурор заявил президенту, что, если ему не будет предоставлена свобода действий для выполнения служебных обязанностей, он готов оставить должность. Как отмечает издание, Трамп не согласился на его предложение.

Телеканал ABC со ссылкой на источники также подтверждает информацию о таком предложении со стороны Сешнса. ABC уточняет, что Трамп был недоволен отказом Сешнса участвовать в расследованиях, связанных с возможным вмешательством России в президентские выборы. Сешнс взял в этом деле самоотвод из-за сообщений в СМИ о его контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По утверждению газеты The Washington Post, одна из встреч проходила в офисе Сешнса в сенате конгресса США, а другая - в вашингтонском Фонде наследия.

The Washington Post отмечает, что Трамп считает, что Сешнс несет ответственность за то, что на дело «российского вмешательства» в выборы назначили спецпрокурора.

Напомним, что расследованием возможного участия Москвы в президентских выборах занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, который должен выявить любые связи Трампа и участников его предвыборного штаба с российскими властями.