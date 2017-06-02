WSJ: В Белом доме создается специальное подразделение по «российскому делу»

Специальная группа по «российскому делу», которая будет реагировать на запросы правоохранительных органов и СМИ, создается в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. В штат войдут юристы, аналитики и специалисты по связям с общественностью. Такое подразделение потребовалось, чтобы не парализовать работу всего аппарата из-за потока новостей и запросов – как от журналистов, так и следователей – о возможном влиянии России на президентские выборы в США, а также о связях команды Трампа с Москвой.

Накануне о создании «военной комнаты» по России сообщали источники агентства Reuters. Отмечалось, что по возвращении из 9-дневного турне Трамп добавит в это подразделение квалифицированных специалистов. Ранее Белый дом подтвердил, что президент нанял адвоката Марка Казовица, основателя фирмы Kasowitz, Benson, Torres LLP, для представления его интересов в расследовании по России.

18 мая в США был назначен спецпрокурор по России Роберт Мюллер.