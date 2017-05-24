Трамп нанял адвоката по «российскому делу» - Fox Business

Президент США Дональд Трамп официально нанял адвоката, который будет представлять его интересы по делу о влиянии России на выборы-2016, расследуемое спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на двух информированных собеседников. Представители адвоката и Белого дома ситуацию не комментируют.

Трамп обратился к нью-йоркскому адвокату Марку Казовицу, основателю фирмы Kasowitz, Benson, Torres LLP, который уже защищал Трампа от нападок, касавшихся его операций с недвижимостью, мошенничества в университете Трампа, а также представлял его интересы в бракоразводном процессе.

Казовиц известен жестким стилем защиты, был отмечен в стычках с журналистами.

Накануне о намерении Трампа нанять адвоката по России сообщала The Washington Post. Издание также называло фамилию Казовица, уточняя при этом, что Трамп хотел бы нанять не одного адвоката, а целую команду защитников.