Трамп ищет адвокатов для защиты по делу о связях с Россией

Президент США Дональд Трамп ищет адвокатов для дела о предполагаемых связях с Россией, сообщает The Washington Post (WP).

По данным газеты, Трамп сам участвует в поиске юристов. Как пишет издание, вероятно, команду возглавит Марк Казовитц, который в прошлом уже представлял интересы Трампа только еще в качестве бизнесмена.

По данным WP, кто именно будет защищать интересы президента, неизвестно. Однако два источника сообщили, что Трамп пришел к выводу, что он хотел бы не одного адвоката, а целую команду защитников.

Минюст США 18 мая назначил спецпрокурора для расследования предполагаемых связей окружения президента Дональда Трампа с Россией и возможного влияния Москвы на президентские выборы в Америке 4 ноября 2016 г.

Следствие возглавит экс-директор ФБР Роберт Мюллер, возглавлявший ведомство с 2001 по 2013 г.