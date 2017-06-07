Депутат от Брянской области уйдет из Думы ради бизнеса

Владимир Жутенков решил отказаться от мандата депутата Госдумы. «Сегодня Владимир Александрович написал заявление на имя председателя о сложении полномочий», – сообщил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

Сам Жутенков объяснил свое решение тем, что он планирует вернуться к работе на основанном им сельскохозяйственном предприятии в Брянской области. 55-летний депутат задекларировал доход за 2016 г. в размере 107,6 млн руб.

Ранее от мандата отказался Марат Сафин. Его место может занять секретарь регионального отделения «Единой России» в Чувашии Николай Малов.