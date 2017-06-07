Путин подписал закон об оповещении граждан о чрезвычайных ситуациях

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности системы реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС). Документом вносятся поправки в закон «О связи» и закон «О СМИ». 24 мая федеральный закон был принят Госдумой, 31 мая - одобрен Советом Федерации.

Согласно закону, операторы связи и редакции СМИ должны на безвозмездной основе оповестить население о ЧС и о ведении военных действий. Порядок оповещения абонентов в законе не описан – он будет определен постановлением правительства в течение 30 дней, после того как закон вступит в силу.

На прошлой неделе в Московском регионе прошел ураган, жертвами стихии стали 16 человек, из них 10 – в столице.