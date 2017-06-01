Совет Федерации одобрил закон, предписывающий операторам в сжатые сроки оповещать абонентов о чрезвычайных ситуациях

Оповестить всех абонентов о надвигающейся стихии не позволяют технические возможности сотовых операторов Андрей Гордеев / Ведомости

Совет Федерации проголосовал за закон, предписывающий операторам связи оповещать абонентов о чрезвычайных ситуациях. Законопроект, предполагающий внесение поправок в законы «О связи» и «О средствах массовой информации», принят Госдумой в трех чтениях. Документ обязывает операторов и средства массовой информации оповещать пользователей об опасностях в кратчайшие сроки и на безвозмездной основе. Речь идет об угрозах природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий.

Порядок оповещения абонентов в законе не описан – он будет определен постановлением правительства в течение 30 дней, после того как закон вступит в силу.

«Актуальность этого закона подтвердили события, которые произошли в понедельник в Центральном регионе России», – комментирует первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров (его слова опубликовал сайт Совета Федерации).

В понедельник накануне урагана в Москве операторы не смогли вовремя предупредить всех своих абонентов о разрушительной силе стихии. Сотрудники операторов сперва рассказывали «Ведомостям», что это произошло не по их вине, а из-за нерасторопности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По словам сотрудников двух операторов, им сообщение от МЧС пришло уже во время урагана, даже ближе к его завершению – в 16.30 мск (в это время уже появились первые новости о жертвах. – «Ведомости»).

Ни один оператор не согласился рассказать «Ведомостям», сколько sms, оповещающих о шквале, он отправил и в какое именно время.

Даже если бы предупреждение пришло за несколько часов до начала урагана, оповестить всех московских абонентов вовремя (а это, по данным исследовательской компании AC&M Consulting, более 40 млн человек) операторы вряд ли смогли бы, признают сотрудники большой четверки, а также один из их партнеров. По их словам, технически сети операторов пока просто не приспособлены для рассылки такого количества сообщений. Как правило, массовые рассылки, которые делают операторы для заказчиков, подразумевают не более 500 000 сообщений, но и это количество абоненты получают не сразу, объясняют собеседники «Ведомостей»: для рассылки больших количеств sms по абонентской базе задача делится на несколько блоков, и занимает она не два-три часа, а несколько дней.

Поэтому, какой бы порядок ни был описан в законе, технически осуществить рассылку при чрезвычайных ситуациях на гигантскую абонентскую базу, такую как в Москве, невозможно, предупреждают собеседники «Ведомостей».

Пропускная емкость sms-центров операторов ограничена, они не могут за короткий срок разослать миллионы sms – есть ограничения самого центра, ограничения шлюза в сеть оператора, подтверждает бывший гендиректор «Скартела» (бренд Yota) Анатолий Сморгонский. Кроме того, sms-центр не может отдать под рассылку всю емкость – он должен продолжать обслуживать и обычный sms-трафик абонентов. Раньше, когда нужно было разослать несколько миллионов sms, работу выполняли несколько дней, вспоминает Сморгонский. Можно попробовать использовать push-уведомления, они идут по другим каналам, и не исключено, что их рассылка произойдет быстрее. Такое уведомление может приходить даже на обычные кнопочные сотовые телефоны. По словам сотрудника одного из операторов, есть и другие способы оповещения – USSD (технология обмена с абонентом сервисными сообщениями) и cell broadcast (широковещательное сообщение сети). USSD все равно вызывает проблемы на сети, уверен он. А по второму способу есть ограничение – 19 знаков. Как правило, такие сообщения содержат просьбу к абонентам набрать специальный номер МЧС; этот сервис работает не на всех устройствах.

Пропускная способность сетей ограничена не в одном месте, а на нескольких этапах, объясняет еще один специалист из крупного оператора: на уровне IT-платформы, интерфейса к sms-центру, коммутатора и базовых станций.

Таким образом, соглашаются все собеседники, новый закон вынудит операторов совершенствовать сети и потребует финансовых вливаний от компаний, возможности которых сейчас весьма ограничены, в том числе перспективами исполнять закон Яровой. Оценить инвестиции они не смогли.

Представители МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2 отказались комментировать вопрос о необходимости усовершенствовать сети под массовые рассылки. Представитель «Мегафона» заметил, что компания всегда исполняет все требования МЧС и закона.

Днем в среду МЧС предупредило операторов о новой опасности и попросило провести sms-рассылку. Сотовые компании сообщили, что начали оповещать абонентов. Корреспонденты «Ведомостей» и большая часть опрошенных ими абонентов сотовых операторов не получили вчера вечером предупреждений.