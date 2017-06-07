На борту упавшего в Мьянме военного самолета были 122 человека, в том числе 15 детей

На борту военного самолета, разбившегося на подлете к берегам Мьянмы, были 122 человека, в их числе 15 детей, передает Reuters со ссылкой на минобороны страны.

На борту самолета находились 35 военнослужащих и 14 членов экипажа. Остальные пассажиры были членами семей военных. Ранее сообщалось, что на борту были 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Связь с транспортным самолетом Y-8-200F китайского производства была потеряна через 29 минут после взлета.

Поиски обломков самолета ведутся на море, на побережье работают от 300 до 400 специалистов.