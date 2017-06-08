В Магаданской области введен режим ЧС в связи с разрушением дороги в порт

На территории Магаданской области с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разрушением автомобильной дороги на Портовом шоссе. Об этом сообщается на сайте мэрии города Магадана.

«Введение режима ЧС связано с разрушением автомобильной дороги по пути в Морской торговый порт, для ликвидации которого будет предпринят комплекс мероприятий по организации аварийно-восстановительных работ, организована работа по обеспечению безопасного проезда по улице Портовое шоссе к Морскому торговому порту и другие мероприятия», — говорится в сообщении.

Магаданский морской торговый порт — главные ворота Колымы, через которые доставляется большая часть грузов в регион. Продукты питания, лекарства, технику и топливо везут преимущественно морем.