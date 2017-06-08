Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить российскую Transparency

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет проверить организацию Transparency International Russia. Об этом сообщает «РИА Новости».

В обращении, копия которого есть у агентства, депутат попросила «дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений».

Поклонская подчеркнула, что материал о ее имуществе, опубликованный на официальном сайте организации, содержит провокационную и клеветническую информацию о ней.

Антикоррупционный центр обнаружил квартиру площадью в 29,9 кв. м, которой владеет Наталья Владимировна Дубровская, 18 марта 1980 г. р. Дубровская – девичья фамилия депутата, утверждает «ТИ-Р», также у Поклонской и владелицы квартиры совпадают даты рождения.