«Трансперенси интернешнл» попросила Володина проверить декларацию Поклонской

Антикоррупционный центр «Трансперенси интернешнл — Россия» («ТИ-Р») обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию о доходах Натальи Поклонской. По данным центра, депутат якобы владеет квартирой в Донецке, однако в своей декларации Поклонская ее не указала.

Так, жилплощадью в 29,9 кв. м в Донецке, согласно украинскому Госреестру прав на недвижимое имущества, владеет Наталья Владимировна Дубровская (Дубровская — девичья фамилия Поклонской, как отмечает «ТИ-Р»). Дата рождения собственницы квартиры, 18 марта 1980 г., также совпадает с днем рождения депутата Поклонской. «Если эта квартира действительно принадлежит Наталье Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации», – отмечает центр, добавляя, что это приведет к лишению ее депутатского мандата.

Кроме того, по данным «ТИ-Р», Поклонская до сих пор пользуется служебной квартирой в 116,6 кв. м в Симферополе, это отражено в ее декларации за 2016 г. Организация также попросила генпрокурора Юрия Чайку «проверить законность использования Поклонской служебной квартиры в Симферополе после ее ухода с должности прокурора Крыма». Пресс-служба депутата пока не ответила на запрос телеканала «Дождь» в связи с публикацией антикоррупционного центра.

Ранее Поклонская заявила, что не считает организации «Трансперенси интернешнл» и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального своими союзниками, и допустила, что неплохо бы и их самих проверить на коррупцию. В ответ на это замруководителя российского отделения организации Илья Шуманов отметил, что, вероятно, ему придется начать расследование в отношении самой Поклонской.