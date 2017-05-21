Поклонская предложила Transparency International обменяться сведениями об имуществе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская готова показать свое имущество Transparency International в том случае, если они «покажут свое». «Впрочем, готова показать свое имущество, если и громкоголосые борцы с коррупцией в ответ покажут свое», - написала она на своей странице в микроблоге в Twitter.

Ранее Поклонская, которая возглавляет комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

Заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов в свою очередь прокомментировал это заявление в социальной сети Facebook, отметив, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

После этого председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициировал проверку высказываний Шуманова в отношении Поклонской. Он подчеркнул, что, если у депутата есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, так как это входит в его полномочия, которые защищены законом России.