ФБК и Тransparency International ответили на предложение проверить их на коррупцию

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что ФБК готов к любым дополнительным проверкам. Таким образом она отреагировала на предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской проверить фонд Алексея Навального и российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

«Поклонская, наверное, не в курсе, что ФБК регулярно проверяют и правоохранительные органы, и различные другие организации. У нас проводятся обыски, и всю нашу документацию неоднократно изымали. Мы предоставляем всю необходимую отчетность, которую требует Минюст, и поэтому наша деятельность настолько прозрачна, насколько вообще может быть прозрачна деятельность какой-либо организации в России. Нам скрывать нечего, если она хочет проверить нас дополнительно, то она может это сделать, хотя компетенции у нее такой нет», — сказала Соболь в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В Transparency International тоже прокомментировали предложение Поклонской проверить российское отделение организации и ФБК на коррупцию. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал директор российского отделения организации Илья Шуманов в Facebook.