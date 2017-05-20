Поклонская предложила проверить фонд Навального на коррупцию

Председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская предложила проверить Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и российское отделение Transparency International.

«Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — сказала Поклонская в интервью RNS. По ее словам, работа подобных организаций может угрожать спокойствию и благополучию страны в целом.

«Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию — даже коррупционную — для своих нечистых целей. Но если информация поступит официально на мое имя, в том числе от ФБК, конечно же, я в установленном порядке ее рассмотрю», — заявила Поклонская.

По ее словам, деятельность таких организаций больше похожа на PR-ход — они используют проблему для того, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».